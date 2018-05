Folkbänd Zetod tõmbus muusikast tagasi, kuna ei läinud rahvale enam nii palju peale

«Zetod olid olnud pildil päris pikalt folgibändi üks juhtansambleid. Tegelikult oli loomulik korrektsioon, oli vaja ruumi teha. Mõlemad osapooled mängisid kokku, me teadlikult võtsime selle, et mängime natuke vähem, sest me lihtsalt ei meelita enam nii palju publikut,» rääkis Vabarna Vikerraadio saates «Stuudios on Sten Teppan», vahendas MENU.