Nõid Anete armutaroskoop juunikuuks: suhetes tuleb ette palju petmisi ja reetmisi

Need, kes on nõus võitlema, võivad tuua endale sellega kaasa palju head, aga ka palju halba karmat, hoiatab Anete. Ülekohus tuleb inimeste ellu ja suhetesse nõia sõnul juunis pahatihti eelmisest elust teatud karmatasakaaluna.

Iga kuu alguses jagab nõid Anete «Seitsmestes» oma nägemust algavast kuust. Anete kirg on astroloogia ja tarokaardid. Ta on ennast nii palju arendanud, et julgeb abi pakkuda ka teistele ja tema spetsialiteet on eelkõige armu- ja rahaprobleemid.