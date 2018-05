Noooojah 😁 Kas teie koduloom jookseb ka vastu kui koju saabute? See seal katusel on meie Liisu-Miisu! Hoovis ta väga ei julge olla, katusel on aga täitsa ok 😂🤣 #karlovakassid #catontheroof

A post shared by Inga Lunge 🎭 (@ingalunge) on May 30, 2018 at 8:53am PDT