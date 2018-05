Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul loodud koduleht kirjutab etenduse tutvustuseks, et vaatemängu abil elatakse põgusalt läbi meie riigi suured ajatormid. «Siim Aimla swingbändi, heade lauljate ja tantsu saatel lennatakse läbi tormilise sajandi nii muusikas, poliitikas kui armastuses. Just nagu väike Eesti, kes peab pidevalt tasakaalu hoidma, et mitte kukkuda, teevad õhuakrobaadid uskumatu numbri 10 meetri kõrgusel publiku peade kohal. Maailm on hullumeelne, maailm on muutlik, armastus jääb.»