Tsirkust on Eestis tehtud juba tükk aega, ent professionaalse tsirkusekooli õppe saanuid võib veel vaid ühe käe sõrmedel lugeda. 2015. aastal SaSak Tsirkusekooli Soomes lõpetanud Grete Gross ja Lizeth Wolk asutasid oma trupi, Big Wolf Company oktoobris 2015. Sellest alates on neiud astunud üles lavadel üle maailma, muu hulgas Taanis, Saksamaal, Türgis, Ühendemiraatides ja viimati ka Kongos. Sel suvel on nad aga otsustanud kodumaale keskenduda ja oma parima anda, et publik tsirkust armastama panna.

Grete Gross arvab: «Tihtipeale on kaasaegse tsirkuse artistidel kombeks rõhutada, et nende kunst on kaugel tsirkuse telgist, areenist ja sellega seotust. Meie lavastus on küll ülesehitatud kaasaegse tsirkuse moel siduva dramaturgiaga, ent meie soov on teha just kummardus traditsioonilisele tsirkusele, mis on pannud aluse täiesti omapärase kunstivormi tekkele. Nii nagu muusika ei häbene klassikuid, tants balletti, teater Vana-Kreekat, ei taha ka meie oma traditsiooni salata.»