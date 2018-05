Seksiekspert Epp Kärsin sai elumuutva ilmutuse: pikk, punane, dildodega laud

Elu24le aprillis antud intervjuus sõnas lingamkoolitaja, et eestlastel pole voodilinade vahel probleemiks muu kui vajadus kinnituse järgi, et ollakse õigel teel. «Ei ole mõtet tühja rapsida!» ütles ta.

Mehe jaoks on oluline märksõna aeg. «Naine vajab hästi palju aega!» öeldes, et naistel on kiire elutempo tõttu tihti keeruline väljuda argimõtetest ja ka kõrvaltoas magavad lapsed takistavad lõdvestumist. «Eesti mees võiks planeerida vähemalt ühe nädalavahetuse naisele. Aeg reedest pühapäevani kus lapsi ei ole ja saavad lustida hommikust õhtuni!» Selliselt talitades on õnnelikud nii mees kui naine.