Räppar Drake ei tunnista pornostaariga saadud last omaks

Räppar Drake käis endise pornonäitleja Sophie Brussauxiga kohtingul eelmisel jaanuaril kui neid märgati koos Amsterdamis õhtustamas. Sama aasta mais väitis Sophie TMZ-le, et Drake on saatnud talle sõnumeid, käskides aborti teha. Sel ajal lükkas muusiku esindaja kõik sellised väited ümber, öeldes et juhul kui Drake tõepoolest osutub lapse isaks, siis käitub mees ka vastavalt. Siiski rõhutades, et selline stsenaarium ei ole tõenäoline.

Mehe esindajad on viidanud naise kaheldavale minevikule ning väidetavalt olevat naine tunnistanud, et on mitmes suhtes samaaaegselt. Valetamise motivatsiooniks peetakse loomulikult võimalust mehelt raha välja pressida ning USA-sse pääsemise hõlbustamist.

Eelmise aasta oktoobris sünnitas Sophie poja. Enam-vähem 9 kuud pärast «saatuslikku» kohtingut. Veider kokkusattumus on ka see, et räppari väidetav poeg on temaga ühel päeval sündinud - 24. oktoobril. Naine on avalikkuse eest varjunud ning kõik oma sotsiaalmeediakontod privaatseks teinud. Drake on senini kõiki väiteid eitanud ning rohkem sel teemal sõna pole võtnud.