Maailma endist esisprinterit Usain Bolti nähti Norras jalgpallitreeningul

Jalgpalliklubi üks juhtidest, Jostein Floke teatas klubi leheküljel, et Bolt on mängijatele inspireeriv.

Dortmundi Borussia treener Peter Stöger sõnas meediale, et 31-aastasel sprinteril on jalgpallis veel palju õppida.

«Ta on harjunud palju treenima ega anna lihtsalt alla, kuid ta ei ole varem kuigi palju jalgpalliga kokku puutunud. Ta on juba üle 30 ning tal on keerulisem õppida pallitunnetust ja tehnilist poolt kui temast noorematel,» selgitas Stöger.

«Bolt on läbi aegade üks paremaid kergejõustiklasi, olles samas väga suhtlusaldis ja avatud inimene. Temaga koos treenimine on lõbus,» laususid mängijad.

Ta on ainus, kes on olümpiamängudel püstitanud 100 , 200 ja 4×100 meetri jooksu maailmarekordi ning ainus, kes on olnud korraga nii 100 kui 200 meetri jooksu valitsev olümpiavõitja ja maailmameister. Lisaks on ta tulnud esimesena 100 meetris kolmekordseks olümpiavõitjaks.