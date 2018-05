Suures heitluses osaleb neli vahvat paari: äärmiselt nunnu hipsteripaar Helen ja Karl-Sander, kes hädasti endale korterit vajavad; fitnesspaar Rasmus ja Elina, kes võimalikult varsti pisiperet planeerivad; nelja lapsega saarlased Siret ja Ardo, kes on valmis kõigeks, et oma lahutatud abielust hoolimata koos kodu luua ning imetore tinderipaar – küünetehnik Renate ning digiturundusjuht Karel koos aastase pisipõnni Brandoniga.

Enne finaalsaadet on kaks naabrite paari võidule püüdlemisel võrdses seisus. Üllatusi aga jagub ja seis võib väga kiirelt muutuda, sest ka finaalsaates on naabritel võimalik veel võidurosette teenida. Enim kuldseid rosette on hipsteritel ja saarlastel – mõlema paari ust kaunistavad hetkel 5 rosetti. Samas on aga hipsteritel ka 2 punast rosetti, kuid saarlastel pole ühtegi. Renatel ja Karelil on hetkel 3 kuldset ning 2 punast rosetti. Rasmusel ja Elinal on aga 2 kuldset ning 1 punane rosett. Pingutada tuleb finaalsaates aga rohkem kui eales varem, sest naabritele saab osaks uudis, mida keegi poleks osanud oodata.