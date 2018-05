KUULA: Kaarel Kose uus rockbänd Rukkis avaldas debüütloo «Keegi ei pea teadma»

Lugu «Keegi ei pea teadma» on üks pehmemaid palasid, mida Rukkis seni on kirjutanud. See teeb kummarduse rockmuusika juurtele ja peamisele inspiratsiooniallikale. Teisisõnu võib õrnalt aimata bluesist kantud kitarre ja inimsuhetest kantud sõnu. Loos «Keegi ei pea teadma» teeb kaasa ka Kaire Vilgats ning lood on salvestanud ja miksinud Magnus Andre ja Bert Prikenfeld.