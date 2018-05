Video: Saksa ekstennisist Boris Becker ja ta naine Lilly läksid lahku

Berliinis tegutsev advokaat Christian-Oliver Moser kinnitas meediale, et ta klient, 50-aastane Becker ja ta naine, 41-aastane hollandlannast modell lahutavad, teatab The Guardian.

Proua Becker sõnas selle aasta alguses meediale, et tema ja ta mees käisid psühholoogi ja abielunõustaja juures, et oma abielu päästa, kuid see ei õnnestunud.

«Mul on olnud väga raske. Otsustasin, et ei taha enam nii elada, sest viimasel ajal on olnud liiga palju joomist, pidutsemist, suitsetamist ja mittehoolimist. Mu elu haises igast küljest ja ma tahtsin surra. Boris oli samasuguses olukorras ja selle tõttu ta ei märganud, mis minuga toimus. Olime lahku kasvanud. Läksime paariteraapiasse, ma ei oleks varem arvanud, et kunagi lähen sinna. See aitas mingi aja, rääkisime oma muredest meie elu välisele isikule, kes ei pidanud meid läbikukkujateks,» sõnas Lilly Becker.