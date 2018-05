Video: Melania Trumpi ei ole 19 päeva avalikkuses näha olnud

President Donald Trumpi kaasa oli viimane kord avalikkuses 10. mail, mil osales koos presidendiga Marylandis Andrewsi õhujõudude baasis tseremoonial, kus võeti vastu Põhja-Koreast vabastatud USA kodanikud.

Melania Trump FOTO: FALOS / SPI/MEGA/Scanpix

14. mail läks USA esileedi Marylandis Bethestas asuvasse Walter Reedi sõjaväehaiglasse, kus talle tehti neeruprobleemi tõttu emboliseerimisprotseduur, mis oli edukas. Esileedi ise teatas Twitteris, et kõik on hästi ja ta tänab teda aidanud arste.

Kuid pärast seda teadannet Twitteris on olnud vaikus ja keegi ei tea, mis Melania Trumpist saanud on. Samas ta abikaasa Donald Trump on jätkanud agaralt Twitterisse sõnumite postitamist, kuid need ei puuduta tema naist.

Esileedi kadumine on pannud vandenõuteoreetikud pead murdma ja teooriaid levitama.

Valge Maja esindajate teatel tuleb neil pidevalt lükata ümber vandenõuteoreetikute jaburaid jutte Donald Trumpi, ta naise ja teiste kohta, kes on Valges Majas.

«Ka presidendil ja ta perel on eraelu, nad võivad haigeks jääda ja muud sellist, mis igapäevaelus ette tuleb. Need kõrvalekalded on vesi vandenõuteoreetikute veskile,» laususid Trumpi administratsiooni liikmed.

Enne Melania Trumpi haiglasse minemist oli esileedit pidevalt näha, kuid sellest ei taha teoreetikud midagi teada.

Küsitluse kohaselt on Melania Trump 16 kuu jooksul elanud hästi sisse esileedi rolli ning ta on muutunud aina populaarsemaks.

Melania Trumpi peetakse väga iseseivaks esileediks, kes on varem loobunud osalemast mitmel sündmusel, kuhu on kutsutud ta abikaasa. Seega ei saa esileedi paregust kadumist pahaks panna, sest ta taastub haiglaprotseduurist ja võimalik, et võttis endale hingetõmbepausi.