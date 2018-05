Legendaarne tissirestoran Hooters sulgeb uksi, sest milleeniumlasi ei huvita enam rinnad?

Kui varasemalt on rinnad olnud noorte huviorbiidis üsna kindlalt, siis hetkel on milleeniumlaste huvi nende vastu vähenenud, kirjutab Providr. Samuti tuuakse välja, et üha vähem kasutatakse internetist otsingusõna «rinnad», veel vähem «võltsrinnad».

Arvatakse, et leebunud huvi tõttu on ka legendaarne tissirestoran Hooters, kus serveeritakse kanatiibu koos avara dekolteega, kokku varisemas. Ajavahemikus 2012-2016 on ettevõte müüginumbrid vaid vähenenud ning Hooters on seetõttu sulgenud mitmeid oma restorane üle terve Ameerika.