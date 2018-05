Mesinädalad karude kuningriigis: fotoagentuur avaldas maalilise galerii Kanada kaitsealast, kuhu prints Harry ja Meghan ilmselt pulmareisile lähevad

Jasperi esindaja Rico Damota teatel on Jasperi kuurort populaarne nii inglise aadlike kui Hollywoodi staaride seas ning kuninglik paar on sinna oodatud.

Fotodelt on näha Kanada Kaljumäestiku puutumata loodust, Maligne'i, Louise'i ja Moraine’i järvi, mis saavad oma vee liustike sulamisest. Jasperi looduskaitseala on populaarne nii jalgsi- kui kanuuga matkajate seas. On suur tõenäosus, et matkates saab karule «käppa anda» ja põdraga tõtt vaadata.