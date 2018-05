Video: USA menukas komöödiasari «Roseanne» lõpetatakse peategelase rassistlike tviitide tõttu

President Donald Trumpi pooldajast 65-aastane Barr kirjutas sotsiaalmeedias, et Valge Maja endine nõunik Valerie Jarrett on moslemivennaskonna ja ahvide planeedi saadus, teatab The Telegraph.

Barri tviit oli: « muslim brotherhood & planet of the apes had a baby=vj».

Barack Obama ja Valerie Jarrett FOTO: Larry Downing / REUTERS/Scanpix

Komöödianäitlejanna on varem oma kirjutistes rünnanud filmimeest Michael Moore’i, USA endise presidendi Bill Clintoni tütart Chelsea Clintonit ja ärimogul George Sorost.

Barr teatas nüüdse skandaali lahvatamise tõttu, et nõunik Jarretti kohta käinud tviit oli väga halvamaiguline ja ta vabandab.

Roseanne Barr FOTO: FALOS / MEGA/Scanpix

«Roseanne’i tviit oli solvav mitte ainult nõunikule, vaid ka paljudele teistele. See seisukoht ei ühti meie telekanali seisukohtade ja poliitikaga ning selle tõttu lõpetame seriaali «Roseanne» tegemise,» teatas kanali ABC meelelahutusaadete osakonna juht Channing Dungey.

Juba valmis tehtud osad jõuavad vaatajateni sel sügisel.

Komöödiasarja «Roseanne» kosulteeriv produtsent Wanda Sykes kinnitas, et Barri enam ABC kanalil ei näe. Sarjas peategelase tütart Darlene’i kehastav näitlejanna Sara Gilbert mõistis Roseanne Barri ülbitsemise hukka.

Barr vabandas Twitteris Jarretti ees ka isiklikult, edastades sõnumi, mis oli suunatud eksnõunikule. Vabanduses oli, et ta kahetseb Jarretti poliitika ja välimuse kritiseerimist.

Afroameeriklane Jarrett oli president Barack Obama ja ta naise Michelle Obama nõunik.

Barri teatas ABCle, et ta ei kasuta enam Twitterist ja sulgeb oma konto, kuid sellest ei piisanud, et ta sari kestma jääks.

Roseanne Barr FOTO: Theo Wargo / AFP/Scanpix

Produtsent Sykesi teatel võeti arvesse asjaolu, et Barr on ka varem tuntud ja teenekaid inimesi rünnanud ja solvanud.

Näiteks Ungari päritolu juudisoost ärimehe ja filantropisti, 87-aastase George Sorose, kes elas üle natside okupatsiooni ja kellel õnnestus 1947. Aastal Ühendkuningriiki põgeneda, kohta kirjutas ta: «Ta on nats, kes saatis oma rahvuskaaslasi juute koonduslaagritesse ja röövis siis nende vara».

George Soros FOTO: Francois Mori / AP/Scanpix

USA endise presidendi Bill Clintoni tütre Chelsea Clintoni kohta aga teatas, et see naine abiellus Sorose perekonda, et tapetud juutide vara nautida.

Chelsea Clinton FOTO: Daniela Kirsch/NameFace / Daniela Kirsch/NameFace/Sipa USA/Scanpix

Barr kasutas selle nais ekohta Chelsea Soros Clinton.

Chelsea Clinton abiellus Marc Mezvinskyga, kes ei ole Sorosega suguluses ega mingil teisel viisil seotud. See oli viga, millest Barr alles hiljem aru sai.

Chelsea Clinton vastas Roseanne Barrile: «Tere hommikust Roseanne, minu teine eesnimi on Victoria, mitte Soros. Arvan, et George Sorose sugulased on kenad inimesed, kuid ma ei ole ühegi Sorose sugulasega abielus. Sorose humanitaarorganisatsioon teeb head tööd. Olgu sul hea päev!»

Ka režissöör Michael Moore sai Barrilt tiraadi, et ta on mõtetu mees ükskõik, millisest suunast vaadata.

Mitu USA tuntud koomikut kommenteeris Barri Twitteri seisukohavõtte öeldes, et need ajavad südame pahaks.

Roseanne Barr alustas 1998. aastal oma jutusaatega «Roseanne Show», mis kestis kuni 2000. astani Edasi tulid mitmed show’d ning alates 2011. aastast näitas kanal ABC sarja «Roseanne revival», olles eetris kuni nüüdse otsuseni see lõpetada.