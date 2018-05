Pildid ja video: Pompeis elanud mees jäi Vesuuvi purske ajal peast ilma

Väljakaevajate arvates üritas see mees ligi 2000 aastat tagasi linnast põgeneda, kuid ei jõudnud, kuna teda tabas ühe meetri pikkune kivi, teatab livescience.com.

Pompei arheoloogiapargis seni läbiuurimata Regio V piirkonnas käivitatud väljakaevamistel leitud mees oli üks esimesi leide ning luu-uuring näitas, et ta oli surres 30. eluaastates.

«Võtsime nüüdsetel väljakaevamistel ette suure ala. Leidsime mehe skeleti, talle peal kukkunud kivikamakas vigastas rindmikku, kuid eelkõige pead. Me ei tea täpselt, kuidas see mees suri, kuid oletatavalt lisaks kivile mängis selles rolli ka tulikuum laava, sest ta skelett on osaliselt laavakivimi sees,» selgitas arheoloogia pargi juht Massimo Osanna.