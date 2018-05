Maailma tuntuim naisvõidusõitja Danica Patrick lõpetab karjääri

Patricki suurepärased sõidud meeste pärusmaal on toonud talle kuulsust ja tähelepanu, seda nii heas kui halvas mõttes.

Danica Patrick FOTO: BRENT SMITH / REUTERS/Scanpix

Teda kritiseeriti, et ta tõmbas sellega, et on naine, meesvõidusõidustaaridelt tähelepanu endale, samas ei saavutanud ta just kõrgeid kohti.

Paljud meessõitjad hingasid kergemalt, kui ta 2011. aastal IndyCar sarjast lahkus ja Nascari läks.

«Temaga kaasnes nii positiivset kui negatiivset. Kogu sari hakkas järsku keerlema tema kena näolapi ümber. Ta sai uustulnukana 12. koha, mis pakkus ajakirjandusele ja fännidele rohkem huvi kui võitjad,» sõnas IndyCar sarja endine juht Michael Andretti.

Patrickit kritiseeriti veel selle tõttu, et ta ei käitunud nagu sportlane, vaid nagu modell. Ta oli kaks korda Sports Illustratedi ujumisriiete numbris ning Super Bowli poolajal näidatud reklaamis.

Danica Patrick FOTO: Patrick Smith / AFP/Scanpix

«Kas kasutan ära, et olen naine? Loomulikult, sest see on minu tugevaim trump. Varem ma oma välimusele nii palju tähelepanu ei pööranud, kuid kui välimus aitab mul saavutada eesmärke, siis kasutan seda. Pean esindama sponsoreid, oskama suhelda meedia ja firmade juhtidega. Ma saan rohkem tähelepanu kui minust paremad sõitjad, kuid igal asjal on oma hind ja mina maksan oma soo tõttu kõrget hinda. Mind jälgitakse ja kritiseeritakse, pean pidevalt vaatama, mida ütlen,» sõnas ameeriklanna ühes intervjuus.

Mõned autovõidusõidufännid on Patrickit sotsiaalmeedias üsna karmilt kritiseerinud.

Meediauurija Allison Harthcocki teatel on osa vihast põhjustatud sellest tähelepanust, mida ta saab, osa viha on sellest, et tal on kena välimus.

«Kõik vihkavad kõige kaunimat tüdrukut. Nii meestele kui naistele ei meeldi naised, kes on oma välimusega rahul ja enesekindlad. Danical on olemas nii ilu kui enesekindlus, mille tõttu nii mõnigi tunneb end ebamugavalt,» selgitas ekspert.

On võidusõidufänne, kelle arvates on Patrick eeskujuks neile noortele naistele, kes tulevikus tahavad võidusõitjaks saada.

Patrick on seisukohal, et naised saaksid hästi hakkama ka «kuninglikus» vormel-1 sarjas, kuna autospordis on kõige tähtsam hea reaktsioon ja vastupidavus.

Danica Patrick IZOD IndyCar Series võistlusel Kanadas Edmontonis FOTO: CHRIS TROTMAN / AFP/Scanpix

Vormel-1 endine mogul Bernie Ecclestone tahtis Patrickit seal katsetada ja ameeriklanna saigi teha testsõite, kuid vormel-1 pilooti temast siiski ei saanud.

Patrick ei jää pärast autovõidusõidu karjääri lõppemist loorberitele puhkama. Tal on oma riidekollektsioon ja ta toodab veini. Ta on välja andnud tervilikke eluviise tutvustava raamatu, millele tuleb järg.

Danica Patrick oli 2005 – 2013 abielus Paul Edward Hospenthaliga, ta praegune elukaaslane on ameerika jalgpalli mängiv Aaron Rodgers.

Danica Patrick ja ta elukaaslane Aaron Rodgers FOTO: Chris Graythen / AFP/Scanpix

Patrick sõnas pärast oma viimast Indianapolis 500 võistlust, et ta on tänulik selle eest, et sai karjääri positiivsete nootidega lõpetada.