Loomakaitsjad: jalgpalli MMi eel kulutatakse pool miljonit eurot kodutute loomade tapmisele

Change.org leheküljel on petitsioon, millel üle ühe miljoni inimese on andnud allkirja kodutute loomade elu säästmiseks.

Loomapüüdjate poolt kinni püütud koerad FOTO: Ints Kalnins / Reuters/Scanpix

«Me ei palu palju, vaid seda, et tänavaloomade mürgitamine ära lõppeks ja Venemaa käituks nagu kultuurne riik,» on petitsioonis.

Petitsiooni käivitas selle aasta jaanuari lõpul loomakaitseaktivist Jekaterina Dmitrjeva päras seda, kui ta sai info, et MMi eel toimub linnade puhastamine «kahjulikest» koertest ja kassidest.

Hulkuvad koerad FOTO: KAZBEK BASAYEV / REUTERS/Scanpix

«Uurimine näitas, et MMi 11 linnale on eraldatud loomade veresaunaks 110 miljonit rubla (pool miljonit eurot). Minu andmetel sai minu kodulinn Jekaterinburg 32 miljonit rubla korraldamaks tapatalguid ja see ei ole just väike summa. Selle summa eest saaks tänavaloomad lihtsa vaevaga steriliseerida ja vaksineerida. Ma ei saa aru, miks neid peab tapma,» selgitas loomakaitsja.

Twitteris on tapmisvastaste protest hastagi all #bloodyfifa2018.

Loomakaitseaktivistid protesteerimas MMi eelse tänavakoerte ja -kasside tapmise vastu FOTO: KAZBEK BASAYEV / REUTERS/Scanpix

Dmitrjeva lisas, et erinevates MMi linnades kasutatakse tänavaloomade hävitamise kohta erinevaid tapmist varjavaid bürokraatlikke fraase, kuid põhimõte on kõikjal sama.

Venemaa valitsus reageeris loomakaitsjate kriitikale teatega, et MMi linnadesse tuleb luua loomadele veel varjupaiku, kuid kriitikute sõnul ei eraldanud selleks raha.

Aktivistide teatel on see soovitus jäänud õhku ja mitte kuskil ei ole loodud rahapuudusel lisavarjupaiku.

«Kui valitsus annaks vähemalt osa loomade tapmiseks mõeldud rahast uute varjupaikade loomiseks, siis saaks suure osa tänavaloomade elu säästa ja vähem haiget tegeval viisil nad «kahjutuks» teha,» sõnasid aktivistid.

Koerad loomade varjupaigas FOTO: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS/SCANPIX

Loomakaitsjad ei saa aru võimude otsusest hävitada ka kasse, sest kassid ei ründa inimesi nagu koerad seda teha võivad.

Peterburi ajakirjaniku Andrei Timeskovi teatel on ta aastaid uurinud fenomeni, mis on seotud tänavaloomadega. Venemaal on kogukondi, mis hobi korras tegelevad hulkuvate koerte tapmisega. Need isikud kelgivad sotsiaalmeedias anonüümsena oma saavutustega. Timeskov on üritanud nende jälile jõuda ja on saanud selle tõttu mitmeid ähvardusi.

Ajakirjaniku arvates tegelevad ka need inimesed, mitte ainult riigivõimud esindajad, MMi eelselt koerte ja kasside tapmisega.

«Need inimesed üritasid ka minu koera mürgitada, tehes seda kättemaksuks mu sünnipäeval, 21. septembril. Paljud arvavad, et Venemaal kehtivate loomakaitseseaduste abil saab loomapiinajaid ja -tapjaid karistada, kuid tegelikult neid ei rakendata. Tavaliselt tapjad pääsevad, sest isegi politsei ei viitsi nendega tegeleda,» jätkas Timeskov.

Timeskovi sõnul on siiski üks juhtum Vladivostokist, kus üks koeratapja kelkis sotsiaalmeedias, et ta on tapnud üle 1000 koera. See jäi kohalikele võimudele silma ja mehele määrati 20 000 rubla (300 eurot) suurune trahv.

Jalgpalli MM toimub Venemaal 14. juunist kuni 15. juulini.