Jim Carrey kriitika: Donald Trump eraldab illegaalidest emad ja lapsed üksteisest, tehes USAst kurjuse impeeriumi

Carrey avaldas oma kirjutise juures enda joonistatud pildi, millel on näha kahte USA piirivalvurit ema ja last üksteisest eemale tõmbamas.

Pildil on veel Valge Maja personaliosakonna juht John Kelly ja vihane Vabadussammas põletamas USA lippu.

«1500 last on meie riigipiiril emadelt ära võetud. Nad on Trumpi migratsionisüsteemi ohvrid. Paljukannatanud inimesed peavad parema elu lootuses veelkord kannatama. Vaid 500 päevaga muutis Trump edumeelse USA kurjuse impeeriumiks,» kirjutas staar.