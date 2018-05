Video: Briti talendisaates osalenud trikimeister pääses vaevu eluga

Johnson kandis ohtlikus etteastes hullusärki koos tugevalt kinni pandud metallvestiga ja ta pea pandi klaaskasti, mis täideti veega. Trikimeistri ülesandeks oli vestilukud õigeaegselt lahti saada, et siis pea vabastada.

«On võimalik, et see trikk võtab minult elu,» teatas Johnson stuudiopublikule enne etteastet.

Alguses kulges kõik probleemideta, ta sai käte ümbert käerauad ära ja hakkas ka hullusärki eemaldama. Siis tuli tal veega klaaskasti lukud avada, et vesi välja voolaks ja ta ei upuks.

Kui aega oli kulunud üks minut ja 45 sekundit, sai Johnson aru, et ta on hädas ja ta ei jõua vist õigel ajal pead veega täidetud kastist välja. Ta oli ühe kastiluku lahti saanud, kuid teisega jäi hätta. Mees viipas abistajatele, et nad talle kangi tooksid, mille abil ta luku lahti murdis.