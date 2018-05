GALERII: superstaar Leontjevit tuldi kuulama isegi Pärnust ja Tartust, melomaane tervitas aga haudvaikne jäähall

Umbes sadakond tusast Leontjevi fänni ootasid eile jäähalli juures, et saada osa suurepärasest kontsertelamusest. Kohapeal käinud Limoni toimetuse sõnul oli inimesi kohale tulnud ka mujalt, näiteks Pärnust ja Tartust.

Tondiraba jäähäll jäi eile täiesti suletuks ja kogu informatsioon oli kleebitud ukse peale. Infolehtedel oli kirjas, et Tondiraba jäähall ei vastuta kontserdi ärajäämise eest, sest jäähall oli vaid ürituse toimumiskoht. Samuti oli seal info, mida teha kasutamata jäänud piletitega ning kuidas mitte oma rahast ilma jääda.

Postimehe venekeelne meelelahutusportaal Limon tegi nördinud inimestega ka intervjuu, mida on võimalik vaadata SIIT !

Valeri Leontjevi kontsert pidi toimuma eile, 28. mail Tondiraba jäähallis. Piletilevi kodulehele tekkis aga info, mille kohaselt jäi üritus ära. Samuti oli seal kirjas, et pileteid saab ümber vahetada teiste TCC (Tallinn Concert Club) ürituste vastu või kui see pakkumine ei sobi, saab pileteid tagastada alates 28. juunist. Samuti vabandas korraldaja tekkinud ebamugavuste pärast.

Popstaar Leontjev võttis omakorda sõna sotsiaalmeedias, kus süüdistas korraldajaid. «Kurvastada pole vaja, näeme teiega veel teistel kontsertidel Balti riikides. Selle põhjus on kahjuks üsna banaalne - korraldajad on ebaprofessionaalsed. Asja korraldav isik ei suutnud täita oma kohustusi ega suutnud ette valmistada vajalikku varustust ei heli ega muu tarbeks. Meie aga ei saa teha kontserti nii, et nõuetekohane kvaliteet pole tagatud. Siirad vabandused selle eest,» kirjutab ta.