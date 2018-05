Video: Sussexi hertsoginna Meghani vapil on üllatav detail

Kuninglik pere avalikustas, milline näeb välja Sussex hertsoginna vapp, teatab cnn.com.

Sussexi hertsog Harry ja hertsoginna Meghan FOTO: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA/Scanpix

Kui Walesi prints Harry vapil on lõvi ja ükssarvik, siis ta naise vapp on mõnevõrra erinev.

Sussexi hertsoginna vapil on samuti lõvi, kuid ükssarviku asemel on lind. Sellele vapil on vasak pool prints Harry vapist, kuid paremal pool näeb valget lindu, sinisel vapiosal on kaks kuldset triipu ja kolm sulge.

Sussexi hertsoginna Meghani vapp FOTO: Kensington Palace / AP/Scanpix

Heraldika asjatundjate teatel tähistab sinine Vaikset ookeani, mille ääres asub California, kus Meghan Markle üles kasvas. Kaks kuldset triipu tähistavad California sooja päikest. Kolm sulge kommunikatsiooni. Lõvi ja linnu jalge all on roheline aas lilledega, mis on California moonid.

Briti kuningliku pere fännidele jäi Meghani vapi juures silma häiriv detail, mida on kommenteeritud sotsiaalmeedias.

Kui lõvil on kroon peas, siis valget värvi linnul on kroon ümber kaela, jättes mulje, et teda nagu puuakse.

Sussexi hertsoginna Meghani vapp FOTO: HANDOUT / REUTERS/Scanpix

«Vapp on kena, kuid miks ei ole kroon linnu peas, vaid ümber kaela. On näha, et see poob lindu. Ma ei ole heraldika asjatundja, kuid loodan, et see ei ole viide millelegi ebameeldivale,» teatati Twitteris.

Veel oli neid, kelle arvates sobib valge lind Meghani vapile hästi, kuid kroon oleks pidanud olema linnu peas.

«Linnu nokk on lahti, ta nagu karjub, sest kroon poob teda. See nüanss vapil on negatiivne ja jätab halva mulje,» kommenteeriti Twitteris.

Sussexi hertsoginnale tegi vapi Briti heraldika nõukogu ja selle kiitis heaks kuninganna Elizabeth II.

Sussexi hertsog Harry ja hertsoginna Meghan FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

Selle nõukogu juht Thomas Woodcock sõnas, et Meghan Markle osales aktiivselt oma vapi tegemisel ja tema soovidega arvestati.