Sandra Ashilevi hoiatab perverdi eest: mees käib mööda juuksurisalonge ja teeb lõikuse ajal häda püksi

Ashilevi postitas Facebooki ilutegijate gruppi hoiatuse ahistaja kohta, kellega naisel ka ebameeldiv kokkupuude oli. Samuti sõnas ta postituses, et politseid on vahejuhtumist teavitatud.

«Tallinnas liigub ringi ahistaja/pervert, kes käib naistöötajatega ettevõtetes ning teenuse saamise ajal või teenindajaga rääkimise ajal urineerib ja/või kakab ennast täis. Eelmisel suvel käis ta vanalinnas ringi, täna sattus ta kesklinnas asuvasse ilusalongi,» kirjutab ta Facebookis.

Ashilevi sõnul on tegemist umbes 40. eluaastates mehega, kes on väga viisakas ning korralikult riides. Samuti pole tema sõnul mehe juures midagi sellist, mis esiti kahtlust ärataks. Ometigi tegi mees juukselõikuse ajal suurema häda püksi nõnda, et juhtunu tagajärel oli rikutud suisa salongi tool.

«Tema kohta on juba pikemat aega käinud erinevates gruppides jutud. Tekst on tal alati sama: «Oih, mul juhtus õnnetus!» Siis aga on juba hilja, sest selleks hetkeks on ta juba ennast täis lasknud. Samuti otsib pärast «õnnetust» naistega silmkontakti... Ilmselt saab ta sellisest tegevusest rahuldust,» kirjeldab hoiatuses Sandra.

Samuti kinnitab ta, et juhtunust on teavitatud ka politseid, ent palub seda teha ka teistel, kes on juba mehega kokku puutunud või kui see peaks tulevikus juhtuma. Kõik selleks, et politseil oleks piisavalt materjali juurdluse alustamiseks.