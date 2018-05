Jeff Bezos: tööstuslik tootmine tuleb viia Kuule

54-aastane miljardär Bezos esines möödunud nädalalõpul Los Angeleses Space Development Conference’il, kus sõnas, et Kuule tuleb tagasi minna ja seekord jäädavalt, teatab news.com.au.

Kuu FOTO: HO / AFP/Scanpix

Bezose sõnul vajab meie loodus- ja elukeskkond kaitset ning inimkonna arvukus suureneb seni. Seega on vaja mingit maavälist paika, kuhu saaks viia tootmise, mis tagab meile senise elustandardi.

Jeff Bezos FOTO: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency/Scanpix

Miljardäri arvates on töõstuse meie planeedilt ära kolimine ainus viis, kuidas tulla toime aina suurema energianõudluse ja inimkonna juurdekasvuga.

«Tuleb hakata vaatama meie planeedist kaugemale. Kõige lähem paik on Kuu, kus inimesed on juba käinud. Osa inimesi, kes on seotud tootmisega, kolivad Kuule ja käivad Maal nagu turistid. Kuid ka Maa elanikel on võimalus külastada Kuud,» selgitas maailma kõige rikkam inimene.

Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin 1969. aastal Kuul FOTO: akg-images / NASA / akg-images

Bezos on veendunud, et tööstuslik tootmine Kuul käivitatakse juba tema eluajal ehk 30 – 50 aasta pärast.

«Inimkonnal ei ole püsimajäämiseks just palju alternatiive. Võib panna piiranguid, et inimeste juurdekasv pidurduks, kuid tegeikult tekitab see nii eetilisi, meditsiinilisi kui majanduslikke probleeme juurde. Ma ei taha, et järeltulijad kannataksid erinevate piirangute ja kahjustunud keskkonna tõttu,» lausus ärimagnaat.

Bezosele kuulub ka firma Blue Origin, mis tegeleb rakettide ning Kuu ja Marsi moodulmajade projektidega.

Jeff Bezos FOTO: Isaiah Downing / REUTERS/Scanpix

Ärimehe sõnul ei piisa vaid tema või veel kümnest firmast ja USA kosmoseagentuurist NASA, et luua toimiv maaväline elu- ja tootmiskeskkond.

«Üks firma on nagu piisk ookeanis. On vaja tuhandete firmade kümnete aastate pikkust innovatsiooni ja koostööd,» teatas Bezos.

Joonistus mitmeosalisest raketist ja Kuust FOTO: akg/North Wind Picture Archives / akg/North Wind Picture Archives/Scanpix

Space X juht Elon Musk tegeleb projektiga saata inimesed Marsile, kuid Bezose arvates tuleks kosmosesse «kolimisega» alustada lähemalt ehk meie planeedi kaaslase Kuuga.

Elon Musk FOTO: Lucy Nicholson / Reuters/Scanpix

Bezos selgitas, et Kuu asub Maast keskmiselt 384 400 kilomeetri kaugusel ja piisavalt kiire raketiga jõuab sinna paari päevaga.

«Kuu uurimist tuleb jätkata, sest seal võib olla inimkonna tulevikku silmas pidades vajalikke varusid. Teadlased leidsid juba kümmekond aastat tagasi, et Kuu pooluste juures on jääd, millest saab teoreetiliselt toota hapnikku ja vesinikku. Hapnik ja vesinik annavad vee. Tundub, et keegi pani selle jää Kuule nagu meie jaoks,» nentis tuntud mees.

Lisaks Bezosele ja Muskile tegeleb aktiivselt kosmoseteemaga, eelkõige kosmoseturismiga, briti ärimees Richard Branson. Ta tahab tulevikus pakkuda odavaid kosmose turismilende.