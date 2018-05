Selgus, mille üle Meghan ja Harry oma ametlikul pulmafotol naersid

«Kui olime perefotod ära teinud, läksime kõik vastuvõtule. Ja juhul, kui pruutpaaril pärast veel energiat jagub, pidime minema roosiaeda ning tegema paar kiiret loomulikku pilti,» sõnas fotograaf. «Nii et lõpuks läksime välja ja meil oli umbes kolm ja pool minutit aega, et teha mõned fotod, sest kõik toimus kella pealt. Fotograafi jaoks oli see üks sellistest maagilistest hetkedest, kui kõik õnnestub ideaalselt.»

New Yorgist pärit fotograaf, kes on ka paarikese kihluspiltide autor, sõnas, et ka õhkkond aitas luua maagiat.

«Taustaks on Windsori loss, päike loojub lossi taha, see tekitas lihtsalt nii ilusa ja õrna kuma,» meenutas ta. «Nad on nii armunud ja jalutasid mööda aeda ning me jalutasime natuke aega koos ja siis ma pildistasin neid. Nad olid õnnejoovastuses.»

«Lõpuks ütlesin ma: «Okei, lähme tagasi. Saate oma asjade juurde naasta, aga oodake, enne kui sisse lähme, istume hetkeks siia trepile,»» meenutas mees. «Ja Meghan võttis istet Harry jalgade vahel ja tekkis hetk, kui nad naersid koos, naljatledes selle üle, kui rampväsinud nad on ning kuidas kõik on lõpuks ometi läbi. Nad vaatasid teineteisele otsa ja naersid ning see oli lihtsalt imeilus ja õnnelik moment.»