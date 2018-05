VAHUR JOA INTERVJUU: Särav saarepiiga Hanna Martinson avaldab, milline maatüdruku süda temas tegelikult põksub

Mul on ka kaks vanemat õde, kes mingil hetkel, kui veidi vanemaks olin saanud, olid nõus minuga ka mängima. Kui olin väike, siis nad jooksid pidevalt eest ära, et mitte minuga mängida. Arusaadav ka, sest mingis eas on 10-aastane vanusevahe suur.

Olen üldiselt väga seltskondlik inimene, aga mulle meeldib väga palju olla ka üksinda. Just siis, kui see on minu valik ja minu soov olla üksinda. Arvan, et valik olla üksinda on teistmoodi, kui see, kui oled sunnitud olema üksinda. Aga see on juba teine ja pikem teema.

Sa ütlesid, et mingil hetkel hakkasid sa koos õdedega mängima. Kas neil on sinuga suurem vanusevahe või milles asi?

Jah, umbes kümme aastat. Üks on 37 ja teine on 36. Aga mingil perioodil ei saanud me omavahel kuigi hästi läbi. Mina olin siis 12 ja pubekas vist. Ma arvan, et see on täitsa tavaline, et sama pere inimestel, kes on omavahel sarnased ja näevad üksteist iga päev, tekib erimeelsusi. Eriti, kui nad on noored. Aga nüüd oleme parimad sõbrad. Ma ei kujuta ette, kuidas ma oleksin tulnud otse Saaremaalt siia Tallinna, ilma et mul oleks olnud õdesid siin ees. Ma olen neilt saanud hästi palju tuge, neilt hästi palju õppinud ja nad on lihtsalt vapustavalt ägedad inimesed!

Mäletan, et kui tulin Tallinna, siis ma rääkisin neile, et inimesed on siin kuidagi teistmoodi. Kui sul on abi vaja või oled hädas, siis keegi ei tule sulle appi, aga Saaremaal on niiviisi, et midagi ei jõua veel valesti minnagi, kui inimesed tulevad juba oma abi pakkuma. Siis nad rääkisid ka, et Hanna, tere tulemast pärisellu. Ma arvan, et ma kindlasti ei ole muutunud Tallinna moodi, vaid ma olen sellega kohanenud. Sest tegelikult mulle väga meeldib siin elada ja tunnen, et sobin siia hästi. Aga hoian endas igavesti seda Saaremaa tüdrukut, kes ma olen kogu aeg olnud. Ma arvan, et see nüanss lisab siinsele elule vürtsi juurde (naerab).

Hanna Martinson FOTO: Madis Sinivee

Kes olid sinu lapsepõlvesõbrad? Kas sul tekkis parim sõber või oli sul oma punt, kellega sa koos mängisid?