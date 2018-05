Sobiv doos hertse: lugeja meenutab, kuidas Saksa tehnotäht teda raseduse ajal aitas

Põhimõtteliselt mitte ühtki kilomeetrit vaikuses ja auto käivitus koos Scooteriga. Asi selles, et ma jubedalt kartsin talvel libeda teega roolida. Kartsin nii lapse kui enda pärast. Aga polnud valikut, pidi, ja nii ma siis otsisin tuge, julgustust, millestki. Ja see plaat mõjus päästvalt! Ilmselt on Baxxteri poolt tekitatavas hääle võnkesageduses mu “nahkhiirekõrvadele” sobiv doos hertse, mis annab julgust või siis tõstab adrenaliini tasemele, kuhu parasjagu vaja. Ja muidugi bass pidi põhjas olema ja volüüm ka, nii, et sõidu lõppedes mind esimesena tabava “Tere!” peale pidin ma häälitsema: “midaaa?”

Selle lapse elu on olnud muusikat täis – käinud läbi muusikakooli viiuli erialal, laulab ja elab õnnelikku elu. Küsisin täna temalt, mis tal assotsieerub Scooteri muusikaga. Ta vastas: “Emotsionaalne mälu toob esile tunde nagu oleks jõudnud kuhugi kaugesse koju - kõigest natuke eemal, kuid see eemalolek igapäevategevuste taustal annab mulle enesekindlust ning toob välja selle tõelise mina”.

Muusika on elu. Ja nagu eluski on hetki, mis mööduvad märkamata, mõnd mäletad, teist meenutad ja on hetked, millest tekib emotsioon eluks ajaks nagu meil, Scooteriga, rasedalt armas, nii et jah, Thanks Baxxter ja teised tüübid seal:)