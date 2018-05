GALERII Nukker vaatepilt! ERKI moesõu aftekal andis tooni tühjus

«Peo kvaliteeti ei määra korraldajate arvates mitte inimeste arv vaid see, kes seal on ning milline on üldine õhkkond,» sõnas ERKI Moeshow 2018 meediatiimi juht Marion Leetmaa.

«Meile teadaolevat pidasid külalised, kes peol lõpuni viibisid, üldist atmosfääri ja olustikku väga heal tasemel olevaks - ei tule just tihti ette kui nii võimsates ruumides hommikutundideni pidu saab pidada. See on samas ka põhjuseks, miks rahvast peol võis vähe tunduda - ruumid on tõeliselt suured ja mahukad. Korraldusmeeskond on rõõmus ning tunneb, et kõik läks väga hästi,» kinnitas Leetmaa.