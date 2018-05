Rootsi külarahvas on juba nädalaid sääskede pantvangis, isegi koerad teevad häda joostes

Värmlandi maakonnas Forshaga omavalitsuses asuva Deje umbes 2000 elanikku teatasid juba mitmendat aastat järjest maakonna juhtidele, et nende elu segavad sääsed, teatab thelocal.se.

«Meie elu juhivad sääsed. Peame jooksma auto juurde ja tagasi majja. Lapsed ja lemmikloomad ei saa õues mängida. Koerad peavad urineerimise ajal jooksma, et nad ei kattuks sääskedega,» teatas Jessica Helinder Moberg.

Verd täis sääsk FOTO: / AP/Scanpix

Ekspertide sõnul on nüüdne sääskede vohamine tingitud ilmaoludest, mis valitsesid talvel ja kevadel. Kui talv on lumerohke, siis kevadel lume sulamise ajal on üleujutused ja palju niiskust, mis on sääskede vohamisele soodne.

Deje asub Klarälveni jõe juures, see jõgi voolab läbi Norra ja Rootsi Vänerni järve.

Hoolimata enesekaitsest on kohalikud, nii täiskasvanud kui lapsed, saanud sääsehammustusi, tekivad punased kublad, mis sügelevad ja osadel juhtudel on need läinud paiste, tekitades ka palaviku.

Kohalik elanik Moberg lisas, et neil on sääskede probleem juba mitu aastat ja maakonna juhid on lubanud selle lahendada, kuid ei ole seni midagi ette võtnud.

Ühe juhi, Per Lawéni teatel on nad pidanud läbirääkimisi Jan Lundströmiga, kelle firma Nedab toodab keskkonnasõbralikku ainet, mille abil saab lihtsalt suurt hulka sääski hävitada.

Lundströmi sõnul ei tee ta Värmlandi juhtidega koostööd enne, kui juhid tema ees vabandavad 2009. aastal aset leidnud intsidendi tõttu.

«Andsin siis soovitusi, mida tuleks sääskedega võitlemisel teha, kuid neid eirati ja süüdistati mind, et ma ei tee oma tööd. Mul ei ole tahtmist nendega koostööd teha,» teatas firmaomanik.

Verd imevad sääsed kuuluvad kõik kahetiivaliste (Diptera) seltsi pistesääsklaste (Culicidae) sugukonda. Verd imevad vaid emased sääsed, leides oma ohvrid süsihappegaasi lõhna, soojuskiirguse ja niiskuse järgi.

Veri on sääskede jaoks nagu energiajook, kus on olemas palju valku ja teisi toitaineid. Inimeste ja loomade verest saadud valku on sääskedel vaja munade arenguks.

Sääsed imevad oma kehakaaluga võrreldes kahe-kolmekordse koguse verd.