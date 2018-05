Video: «Ämblikmees» päästis Pariisis rõdu küljes rippunud nelja-aastase

Mamoudou Gassama sõnul oli ta laupäeva, 26. mai õhtul Pariisi põhjaosas jalutamas, kui märkas ühe maja ees rahvamassi, kes midagi vaatasid ja filmisid, teatab The Guardian.

22-aastane Gassama nägi siis, et laps on hädas ja ta vinnas end ühelt rõdult teisele, jõudes üsna kiiresti lapseni. Last tahtis aidata ka selles majas elav mees, kes naaberrõdult upitades üritas lapse ühest käest kinni hoida. Gassama haaras lapseni jõudes ta kaenlasse ja nad koos saabusid rõdule.