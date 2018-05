Video: Trumpilt kirja saanud inglise keele õpetaja parandas vead ja saatis kirja Valgesse Majja tagasi

Õpetaja arvates ei kirjutanud seda kirja Trump ise, vaid keegi tema abidest, kuid ka see on üllatav, et Valges Majas kõrgel kohal olevad inimesed ei oska kirjutada.

«Kui saad riigiorganitelt kirja, siis ootad, et see vähemalt grammatiliselt õige oleks, kuid mulle saadetud kiri oli kohutav,» teatas õpetaja.

Õpetaja arvates on USA poliitikute seas ainult üks inimene, kelle kirjad on vigadeta ja vormistuselt ideaalsed. See on vabariiklasest senaator Lindsey Graham.