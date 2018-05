Daniel Craig teenib uue Bondi filmiga 432 000 eurot minutis

The Suni teatel makstakse 50-aastasele Craigile järjekordse Bondi rolli eest 50 miljonit naela (60 miljonit eurot) ehk staar saab iga kaamera ees oldud minuti eest 357 000 naela (432 000 eurot).

007 filmide produtsendid Barbara Broccoli ja Michael Wilson teatasid möödunud nädalal, et Craigiga on leping uue filmi tegemiseks sõlmitud ja ta 2015. aasta negatiivne sõnavõtt 007 teemal unustatud.

Craig teatas pärast filmi «Spectre», et ta pigem lõikab oma randmed läbi, kui kehastab veelkord Bondi, kuid hiljem võttis ta oma sõnad tagasi teatades, et ajakirjanikud tõlgendasid ta sõnu valesti.

Veel teatas Briti näitleja, et kui ta veel Bondi kehastab, siis vaid raha pärast. Nüüd see vist ongi nii.

Craig saab suuremat tasu selle eest, et ta on kaasprodutsent ja tal on seekord suurem sõnaõigus nii stenaariumi kui muu osas suurem.