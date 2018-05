See polnud meie parim mäng, aga puhas värav ja üks punkt võõrsilt Küprose vastu on rahuldav. Aitäh Eesti fännidele, kes võtsid ette teekonna Küprosele, et meid toetada. 👏🙌👍 #eestijalgpall #südamejapalliga It was not our best game today, but clean sheet and one point away in Cyprus is okay. Thank you for the Estonian fans who made the journey to 🇨🇾 to support us 👏🙌👍

A post shared by Ragnar Klavan official (@ragnar.klavan17) on Mar 25, 2017 at 1:59pm PDT