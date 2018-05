Iron Maideni ninamees Bruce Dickinson on öelnud, et tahab fänne esitamisele tulevate lauludega üllatada. Tuuri kontseptsioon on inspireeritud bändi omanimelise mobiilimägu ja koomiksiraamatu järgi ning lavakujunduses on võimalik näha mitmeid erinevaid «maailmu» omavahel põimumas. Esitamisele tuleb suur variatsioon 80date materjalist koos korraliku käputäie üllatajatega hilisematelt albumitelt.

«Kui teha sellist show'd nagu me plaanime teha, tahan, et see oleks täiesti haige, aga äge,» ütles Dickinson ajakirjale Kerrang! «Tahan, et inimesed oleksid vaimustunud ja ütleksid: Vau! Täitsa lõpp! Sa pead seda esinemist vaatama minema! Tahan, et rahvas oleks üllatunud!»