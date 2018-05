USA räppar kulutab väikelapse sünnipäevapeole üüratu summa

Kui Chris Brown ja Nia Guzman on varasemalt Royaltyle, kes saab pühapäeval nelja-aastaseks, korraldanud eraldi peo, siis nüüd on otsustatud lapse hüvanguks taas kokku tulla ja sel aastal vaid ühe peoga maha saada, kirjutab TMZ .

Royalty soovis sel aastal printsessi teemalist sünnipäevapidu ning Chris ja Nia kavatsed lapse kõik soovid täita ja 30 000 dollarit peo alla magama panna. Kõik Disney printsessid alates Tuhkatriinust ja Jasmiinist on koos ristiemaga kohal. Lisaks sellele on seal ponid ja kaarikusõidud ja suurhertsog ja mis kõik veel.

Menüüs on krabikoogid, California rullid, krevetid, pähklikreemi ja moosi võileivad, makaronid juustuga ning burgerid lastele.

Peol esinevad mitmed artistid, kelle seas on ka võimalik tulevikutäht Tone Stith. Ning alati on ka võimalik, et Chris Brown haarab ise mikrofoni ning laulab miskit toredat laulu, mis ei ole osa tema tavapärasest repertuaarist.