Briti draamanäitleja saab väga noorelt isaks

Allikas sõnas väljaandele The Sun , et ta ei tea, kas Alex on selle üle õnnelik või mitte, aga vähemalt ta ei häbene seda ja jagab uudist kõikidega.

«Aga nii mõned inimesed ütlevad, et ta on liiga noor, et isaks saada. Kuna see on tema koolis juhtunud veel vaid ühe inimesega, siis on see uudis kõikidele parajaks šokiks.»