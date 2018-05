Victoria Beckham ajas kaks mustanahalist näitlejat omavahel segamini

«Ma käisin hiljuti SoulCycle'i üritusel Los Angeleses ja Victoria Beckham, kellega ma olen varem mõnel korral kohtunud, oli ka seal,» rääkis Newton. «Me rääkisime omavahel juttu ja ühel hetkel ta ütles mulle: see on nii tore, et sa oled siin, kui sa oled rase. Ma vastasin talle, et ma sünnitasin enda lapse juba paar kuus tagasi. Me jätkasime rääkimist ja oli selge, et ta pidas mind kellekski teiseks. Ma küsisin temalt: kas sa arvad, et ma olen Zoe Saldana? Victoria oli sellest täielikult šokis.»