Hurraa, sündis täiuslik rootslane!

Eks iga vanema jaoks on just nende laps täiuslik, samal arvamusel on ka 2016. aastal Rootsile Eurovisioonivõidu toonud Mans Zelmerlow ning tema inglise näoitlejannast kallim Ciara Janson. Sama pildi postitas oma sotsiaalmeediakontole ka õnnelik isa, kes lisas pildi allkirjaks: «Tervitage maailma täiuslik väike superkangelane! Eurovisioon 2038, siit me tuleme!»