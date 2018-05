Gwyneth Paltrow: Brad Pitt lubas Harvey Weinsteini maha lüüa

45-aastane Oscari võitnud näitlejanna on juba varasemalt rääkinud, kuidas Weinstein püüdis meelitada teda enda hotellituppa tulema ja talle massaaži tegema, pärast seda, kui mees oli Platrow palganud mängima filmis «Shakespear in Love» aastal 1995.

«Ta ütles mulle täpselt, mida ta Harveyle ütles: kui sa veel teda ebamugavalt tundma paned, siis ma tapan su. See oli suurepärane. See oli sama, mis tema vastu seina visata,» rääkis naine.

«Nüüd ei ole see probleem, aga tol ajal ei olnud jutud veel liikvele läinud ning uudis avalikuks saanud, kuid nüüd ei ole see kõik vaid mitte avalik, vaid see kõik on ka siinset kultuuri muutnud,» rääkis Paltrow, kuidas Weinsteini ahistamiskandaal on viinud Hollywoodis suurte muutusteni.