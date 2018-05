GALERII Keilas sündis Eesti titeralli rekord! Vaata, mitusada rallimasinat kogunes starti

Ürituse peakorraldaja MTÜ Hiirekese Mängutuba juhataja Anneli Pärlini sõnul oli esialgne plaan lüüa uuenenud üritusekontseptsiooniga senist rekordit ja tuua korraga tänavale vähemalt 100 väikelaste sõidukit. «Seda, et me eesmärgi kahekordselt ületame, ei oleks osanud oodata. Mul on väga hea meel, et nii paljud vanemad oma lastega kodudest välja tulid, andsid panuse rekordi sünnile ja tundsid lihtsalt rõõmu liikumisest,» sõnas Pärlin. Ta lisas, et seni suurim Titerallil osalejate arv oli 2011.aastal, kui liikumas oli korraga 65 lapsevankrit ja -käru.

Pärlini sõnul andis oma panuse rekordi sünnile kindlasti ka suurepärane ilm. «Mõni aasta tagasi said titerallitajad lörtsisaju osalisteks. Tänane päev on lausa suurepärane lastega õues seiklemiseks. Ma usun, et nii lapsed kui ka vanemad said tänaselt ürituselt palju positiivseid emotsioone ja tundsid rõõmu lastega õues liikumisest, koos mängimisest ja nautisid meie rohelist linna. Hoolimata sellest, et meil said otsa nii rallinumbrid kui ka linnakaardid, suhtusid kõik osalejad mõistvalt. Olen neile selle eest tänulik,” lisas peakorraldaja.