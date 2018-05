Humoorikas foto: Joonas «Chewbacca» Suotamo kaenlaalused lõhnavad hästi

Suotamo kohtus hiljuti «Sõrmuste isanda» triloogia näitlejate Sean Astini, Elijah Woodi ja Billy Boydiga, kes on mänginud kääbikuid Sami, Frodot ja Pippinit.

Näitlejad tegid oma kohtumisest fotod ja Suotamo pani need Twitterisse, saades humoorikaid kommentaare.

Joonas Suotamo koos Sean Astini, Elijah Woodi ja Billy Boydiga FOTO: Twitter.com

Piltidel on näha, et 211-sentimeetrine Suotamo oli 170-sentimeetriste kolleegide keskel hiiglane ja ta juures olevad kolm meest «kääbikud».

Ühel pildil on näha vaid Suotamo keha, teisel on talle pea juurde pandud ja kolmandal on ta Chewbacca peaga.

Billy Boyd ja Elijah Wood jagasid samuti neid fotosid sotsiaalmeedias.

«Chewbacca kaenlaalused lõhnavad hästi,» kommenteeris Boyd.

Joonas Suotamo (ruudulises särgis) koos Sean Astini, Elijah Woodi ja Billy Boydiga FOTO: Twitter.com

Wood lisas, et Chewbacca on nii pikk, et näeb «Tähesõdade» metsaga kaetud kuule Endorile.

31-aastane Suotamo mängib Chewbaccat 2015. aasta filmis «Star Wars: Episode VII – The Force Awakens», 2017. aasta filmis «Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi» ja 2018. aasta filmis «Solo: A Star Wars Story».

Joonas Suotamo (Chewbacca) FOTO: Array / kilmax / MEGA/Scanpix

Joonas Suotamo FOTO: Mario Anzuoni / Reuters/Scanpix

Kaader filmist «Solo: A Star Wars Story». Pildil Alden Ehrenreich ja Joonas Suotamo FOTO: Jonathan Olley / AP/Scanpix