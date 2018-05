Video: Trumpi ja Kimi rahukõnelusteks valmis mälestusmedal, kuid kohtumine jääb ära

Medalil on kujutatud nii Trumpi kui Kimi, juures on mõlema riigi lipp, riigi nimi ja fraas «Peace Talks» (Rahukõnelused), teatab eu.usatoday.com.

Selle nädala esmaspäeval, 21. mail teatasid USA võimud, et Trumpi ja Kimi 12. juuni kohtumine Singapuris jääb ära. Trump edastas, et kohtumine ei saa toimuda, kuna USA ja Põhja-Korea vahel on seni palju pingeid.