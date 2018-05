James Bondi produtsendid: 007 Daniel Craig ja režissöör Danny Boyle on paigas

Samas ei avalikustanud nad veel uue 007 filmi sisu, kuid arvatakse, et kuna 24. filmis «Spectre» tõmmati paljud liinid kokku, siis näeb midagi väga uut ja erilist, teatab Daily Mail.

50-aastase Craigi jaoks on uus 007 film juba viies, milles ta Briti superagenti kehastab. Veel ei ole teada, kes on teised selles linateoses üles astuvad näitlejad. Eelmise 007 filmi Bondi tüdrukud olid Monica Bellucci ja Lea Seydoux.

Craig sõnas 2015. aastal pärast filmi «Spectre», et ta on valmis oma randmed läbi lõikama, kui peaks veel üks kord Bondi mängima, kuid hiljem vabandas oma väljaütlemise pärast selgitades, et ta oli lihtsalt tüdinenud ja väsinud.