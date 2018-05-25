Imelised fotod: beebiootel Marilyn Kerro naudib rasedust

Eesti tuntuim nõid Marilyn Kerro ja tema elukaaslane Mark Alexander saavad peagi lapsevanemateks. Kaunis Marilyn jagab sotsiaalmeedia vahendusel fotosid ootusajast ning tundub, et naisele mõjub beebiootus väga hästi.
Marilyn postitab fännide rõõmuks Instagrami üsna tihti. Fotod on peamiselt loomadest ja loodusest, aga ka Marilynist endast, kes näeb suurepärane ja rahuolev välja! Mõnusat ootusaega!
Vaata fotosid:
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Расскажу вам о снах Заведите себе дневник снов. При пробуждении (сразу же!) записывайте туда ключевые события во сне. Если события, или сны повторяются, то во сне вам посылают сигналы, знаки. Посылают высшие силы с целью дать предупреждение, помочь разобраться в ситуации. Если вы эти сны игнорируете, то ничего в принципе страшного, просто вы лишаетесь возможности получить помощь извне, причем от тех сил, которые о вас заботятся. Первым шагом как раз является ведение Дневника Сновидений. Позже расскажу о том, как работать с Дневником Сновидений P.S. Пишу вам об этом не просто так. Завершила работу с одной девушкой, вот ей около года снились сны, где её умершая бабушка прямым текстом отговаривала от отношений с молодым человеком. Девушка сны игнорировала. В итоге в доме нашли подклады от "потенциальной свекрови", которая была против отношений и решила свести девушку в могилу. Если у вас есть непонятные для вас сны/послания, пишите о снах в комментариях, я сама выберу 3-5 человек и изучу те послания, которые вам посылаются. Огромная просьба писать в комментариях, в личных сообщениях я толкования снов проводить физически не смогу, уважайте моё время, которое мне необходимо для отдыха. Всех Люблю и Целую!😘 #мэрилинкерро #битваэкстрасенсов #битваэкстрасенсов18 #тнт #бэ #ведьма #деньги #экстрасенс #эзотерика #marilynkerro #керро #экстрасенсы #сны
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