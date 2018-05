Meisterjaan viis pere Vilsandile... aga miski oleks justkui valesti?

Lõbus merereist perega on tore, ent siiski ei saa mööda vaadata sellest, et mitte keegi ei kanna paadis päästevesti.

«Päästevestiga on nii, et kohustuslik on küll vesti olemasolu paadis - ja olemas nad meil olid - kuid praegune seadus ei näe ette, et vest peab alati seljas olema,» kommenteeris olukorda Meisterjaan Kroonikale.