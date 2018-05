Video: «laavapommiga» pihta saanud mehe sõnul oli valu kirjeldamatu

Laava jätkab voolamist Vaiksesse ookeani, seades aina uusi piirkondi ja nende elanikke ohtu, teatab cbsnews.com.

Laava voolamas Vaikse ookeani suunas FOTO: Handout . / REUTERS/Scanpix

Teadlaste sõnul ei ole ohuks ainult laava, vaid ka vulkaanipurskest eralduvad toksilised gaasid ja pinnaserebendid.

Hawaiil Leilani Estatesis elav 57-aastane Darryl Clinton eiras võimude evakueerimiskäsku, kuna ei soovinud oma kodu maha jätta ja kaitses seda viimase hetkeni, kuni «laavapomm» teda tabas.

Darryl Clinton FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Clintoni vasak jalg sai tulikuuma laava tõttu kannatada, kui ta oli oma maja laava eest kaitsmas, kustutades süttinud katust.

«Kuuma laavaga pihta saamine on nii valus, et seda ei saa kirjeldada. Olen varem olnud suurte lainete pillutada ja saanud pihta igasuguste asjadega, kuid kuum laava on hoopis võimsam. Seda põletustunnet ei unusta ma kunagi,» sõnas mees, kelle parameedikud viisid Hawaii saare suurima asula Hilo haiglasse.

Ameeriklase teatel on arstid suurepärased, kuna ei pidanud ta jalga ära amputeerima ning tal on õnne, et ta rohkem laava tõttu vigastada ei saanud ja ellu jäi.

Hawaii võimude teatel vulkaanipursked ja laava väljumine kraatrist jätkuvad.

USA geoloogiliste uuringute keskus (USGS) teatas 24. mail, et maakoorde tekkinud rebendites on näga ka siniseid metaangaasileeke, mis tekivad kõrvalproduktina taimede põlemisel.

Kilauea vulkaani laava FOTO: Robert Hanashiro / Robert Hanashiro-USA TODAY NETWO/Sipa USA/Scanpix

Geoloogide sõnul on oht, et metaangaasi jõuab pinnasesse, kus see võib kuumenedes plahvatada ja uusi probleeme tekitada.

Teadlaste sõnul jätkavad nad Kilauea jälgimist, kuid nad ei oska öelda, millal purskamine ja laavavool lõppevad.

Kilauea vulkaan FOTO: / Caters News Agency/Scanpix

1277-meetrine Kilauea on tegevvulkaan Hawaii saarestikus.