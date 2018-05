Enne tänast showed tegi Elu24 kahe strippariga ka eksklusiivse intervjuu, kus tantsijad räägivad oma tegemistest, töörutiinist ja kõigest sellest, mis rahvast täna eesootamas on.

Kahest intervjueeritavast stripparist oli üks juba varem Eestis käinud. «Ma tulin siia kaks aastat tagasi. See oli tegelikult esimene linn, mida ma Euroopas külastasin, kui ma hakkasin Chippendales’i jaoks tööle. Väga meeldejääv paik,» sõnas tantsija.

Kui rahvas kutsub seda, mida mehed teevad stripiks, siis on huvitav teada, kuidas mehed iseennast kutsuvad. «Me oleme esinejad. Sportlased. Mõned kutsuvad meid sportlasteks. Meie kutsume ennast esinejateks,» sõnas üks.

«Mina olen läbi ja lõhki esineja. Mulle meeldib tantsida. Aga nagu kõik, kes meie esinemist vaatama tulevad, näevad, et meil on tantsijad, esinejad, meil on lauljad. Meie taga on terve armee tänu kellele me laval head välja näeme,» lisas teine.

Kodust või lava eest vaadates võib tunduda, et see, mida mehed teevad, on kerge, aga kumbki tantsijatest sellega päri pole. «Ma ütleksin, et päris raske. Sinult nõutakse palju. Sa pead püsima heas vormis. On päris raske vormi säilitada ja teha seda, mida me teeme,» sõnas esimene mees.

«Chippendale’iks saamiseks on väga väike periood. Seega, kui sa saad Chippendale’iks, siis on väga palju distsipliini, tähtis on meeleseisund. See on elustiil, sest me oleme teel kümme kuud aastas. Me elame koos,» lisas teine.

Tasu üle mehed ei kurda. Neile makstakse hästi ja nende eest hoolitsetakse kenasti.

Kümme kuud teel olla võib olla iga inimese jaoks raske, seega on suhete loomine väga keeruline. Seda kinnitasid ka mõlemad mehed, kuid ei eitanud võimalust, et see on võimalik. «See on igaühe enda eelis. Mõnel on tüdruksõbrad ja mõnel ei ole. See oleneb lõpuks sellest, kas sa tahad suhet või ei.»

Mõlemad mehed kinnitasid, et nemad on vallalised, seega kui Eesti naistel on huvi, siis saavad täna enda huvi väljendada.

Hea füüsilise vormi hoidmine on sellel alal väga tähtis ning trenni tuleb teha igapäev. «See on rituaal. Me lähme bussi peale, me jõuame uude linna, lähme bussi pealt maha, teeme trenni, harjutame ja teeme uue show,» kirjeldas üks tantsijatest oma kava.

Praegu viibitakse võõras linnas, kuid ka siin on oluline enne showd trenni teha. Seega valiti selleks täna väga praktiline koht. «Me tegime trenni oma hotelli jõusaalis, Park Inn Radissonis. Seal on väga hea mugav jõusaal meie jaoks.»

Pärast showed lähevad mehed terve pundiga välja. Show järelpidu toimub Club Hollywoodis.

Tüdrukud, kellel on soov meestega tutvuda või nendega pilti teha, peaksid tantsijate arvates vaid kohale tulema. «Meie show on väga interaktiivne. Me teeme väga palju publikuga koos. Me tõmbame naisi lavale. Pärast showed me teeme pilte ja tervitame neid. Me teeme selfiesid ja ... tulge lihtsalt kohale. Te saate fotosid ja selfiesid ja toredalt aega veeta.»

«Me teeme pilte kõikidega, kes kohale tulevad ja kes jaksavad oodata, et pilte teha, siis kui show on lõppenud. Lisaks, oleme me ka nänniputka juures ja anname kalendritele autogramme ja teeme ka seal fotosid. Aga kui sa kõik need maha magasid, siis tule järelpeole ja me teeme seal sinuga selfiesid.»

Iga striptiisi puhul on oluline, kas stripparid end ka alasti võtavad. «See on üllatus, kas pole?» vihjas üks meestest. «Te näete meid palju,» lisas teine.

Kuigi tänase show kohta nad selgeid vastuseid ei andnud, siis üleüldse on neil end kerge alasti võtta. «Ma arvan, et asi on selles, kas sa end mugavalt tunned. Minu jaoks isiklikult küll.»

«Ma arvan, et alasti võtmine on show kõige lihtsam osa. Nagu te näete, kui te tulete,» lisas teine.

Strippamine sobib tegemiseks ja vaatamiseks teatud tüüpi inimestele ning siinpuhul on huvitav teada, et tantsijate emad on teadlikud, mida nende pojad teevad, ja toetavad neid väga. «Minu ema täielikult toetab seda, mida ma teen. See on väga stiilne. See on Las Vegase tüüpi esitus, aga tuuri ajal.»