Talendisaate kohtunik Amanda Holden: ma kuulsin mingit naist karjumas, aga siis taipasin, et see olen mina

Amanda Holden rääkis, mis valu, hirmu ja segadust ta tundis, kui tema poeg surnuna sündis. 47-aastane naine meenutas, et kui tema poeg Theo sündis surnuna, siis tundis ta nagu see oleks olnud tema jaoks kehaväline kogemus, vahendas Metro .

«Britain's Got Talenti» kohtunik rääkis, kuidas ta mäletab, et üks naine muudkui karjus ja karjus, enne seda kui ta taipas, et see naine on tema ise. «See oli kõige sürrealsem kehaväline kogemus ja ma mäletan, et ma hõikasin enda tütre nime, sest ma ei teadnud, mida Lexile sel hetkel öelda,» sõnas Holden.