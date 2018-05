Igor Mangi ohver Kadi pärast tšakrate avamist: ta läks tualetti, kust kuulsin imelikke hääli ...

Elu24 võttis 33-aastase Kadiga (nimi muudetud, aga toimetusele teada) ise ühendust, kui kuuldi, et ta on valmis oma lugu rääkima. Enda kogemuste jagamise järel selgus Igor Mangi karakteri juures lisatasand, millest enne meedias juttu pole olnud.

«Olin eluga tupikus, emotsionaalselt oli raske periood,» alustas Kadi. «Mu kolleeg teadis Mangi kontaktnumbrit ja mõtlesin, et teen ka astroloogilise sünnikaardi. Helistasin. Mang kiitis mu tähemärki, ütles, et talle Kaalud meeldivad,» ütles Kadi. Ta lisas, et Mang oli öelnud, et Kaalud on salapärased naised ja soovitanud Kadil talle umbes kuu aja pärast tagasi helistada.

Kuu möödudes oli kaart valmis ning Kadi helistas astroloogile. Kokkusaamiseks lepiti kokku kohtumine Lasnamäel, õigeusu kiriku ees. See oli kaks aastat tagasi talvel.

Õigeusu kirik Lasnamäel FOTO: AFP / Scanpix

Mang oli kohtumisele oma koera kaasa võtnud. Astroloog rääkis naisele usust ja ütles, et see õigeusu kirik talle meeldib. «Siis suundusime ta korterisse, mis oli kiriku kõrval. See oli ühetoaline. Seal oli kunsti ning esoteerilisi raamatuid,» rääkis Kadi.

«Istusime vastamisi tugitoolidesse. Ta hakkas mu sünnikaarti analüüsima ning oli mu mineviku ja tuleviku seitsmeaastasteks perioodideks jaganud. Miski, mis ta rääkis, polnud päris äratuntavalt täpne info,» sõnas Kadi. «Kindlasti polnud tal raske aru saada minu emotsionaalsest olukorrast ning et miski on minu elus halvasti. Uuris, kas olen suhtes, ja mu vastuse peale kinnitas, et jah, näeb segadust selles valdkonnas,» lisas Kadi.

See, et Igor Mang naiste käest nende suhtestaatuse kohta küsib, see on eri lugusid kuulnutele tavaline.

Kadi edasine jutt läheb detailseks. Ta kirjeldab, mida Mang temaga täpselt tegi.

«Jutt läks jooga, seljavalude ja tšakrate juurde. Ta käskis mul püsti tõusta, pendeldas mu tšakraid. Ta ütles siis, et juurtšakra, mis asub naisorganite juures, olevat blokeeritud. Mang tegi kätega energilisi liigutusi, häälitsusi, nii-öelda vabastas energiaid. Ütles siis, et lebaksin voodile, ta proovib mu tšakraid avada. Mõtlesin, et hea küll, las ta siis proovib. Pidasin seda reikiks või mingiks taoliseks tegevuseks. Ta nii-öelda mõõtis mu energiaid liigutades kätt üle minu ning pobisedes midagi. Jalgade ja õla peale vajutas käega, nagu massöörid vahel. Ütles, et tuleksin poolistuvasse asendisse ning ta katsus mu selga. Mingi hetk oli ta käsi mu intiimpiirkonnas. Ta ütles, et see on vajalik, sest see tšakra on vaja ära puhastada,» jagas 33-aastane Kadi enda kogemust.

Kadi lisas, et kõik see käis ruttu. «Ma tõusin kohkununa püsi. Ta läks tualetti, kus kuulsin imelikke hääli, masturbeerimist võib-olla, ning kraanivee jooksmist.»

Igor Mang FOTO: Elu24

Sellega oli seanss lõppenud. Kadi pani jope selga ja läks ära. Ta sõnas: «Kogu olukord oli veider ja ma tundsin, et see, mis ta tegi, polnud lubatud, kuid miskipärast ma ei reageerinud asjale piisavalt konkreetselt. Ei karjatanud või hüüdnud, et mida ta endale lubab! Kindlasti ma ei nautinud tema katsumist.»

«Selline loll tunne oli pärast. Seanss maksis ca 40 eurot ning tähekaart oli täiesti mööda. Mind katsus võõras inimene, kui olin haavatavas olekus ning abi või tuge, mida ma tema juurest soovisin leida, ma ei saanud,» kirjeldas Kadi enda õõvastavat kogemust.

«See kogemus pigem muutis mu emotsionaalse seisundi halvemaks, sest tundsin, et mu usaldust ja avatust on ära kasutatud. »

Minu asemel võib sattuda ta juurde palju õrnema närvisüsteemiga isik. Tavaliselt katki olevad inimesed pöörduvad kaardimooride ja astroloogide juurde. Tal on suur võim käes ning seda ilmselget kuritarvitades teeb ta inimestele halba ja haiget. See mees ei tohiks figureerida meedias kui astroloog, ilma lisamääratluseta «pervert,» soovitas Kadi.