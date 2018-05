«Poldarki» staar Eleanor Tomlinson: miks Aidan Turnerile makstakse rohkem?

26-aastane Tomlinson sõnas nüüd, et talle makstakse osatäitmise eest vähem kui Turnerile, kuigi nad mõlemad on peaosatäitjad, teatab Daily Mail.

«See on avalik saladus, et meestele ja naistel makstakse nende töö eest erinevalt, meeste tasu on alati kõrgem. See kehtib ka näitlejate kohta. «Poldarki» alguses olin palgalõhega nõus, kuna Aidan oli siis juba kuulus, mina mitte. Nüüd oleme jõudnud kolmanda hooaja lõppu ja ma arvan, et meie palk peaks võrdne olema, kuna teeme tööd võrdselt,» sõnas näitlejanna.

Tomlinson lisas, et hoolimata palgalõhest, on tema ja Aidan head sõbrad, aidates teineteisel rollideks valmistuda, kasutades selleks ka huumorit.

«Tögame üksteist pidevalt, sest see on lõbus. Meie tegelased on huvitavad ja meil on sageli vaidlusi, kuidas nad käituma peaksid. See jätab meist mulje, nagu oleksime kaua abielus olnud paar, kes üksteise kallal näägutab,» selgitas näitlejanna.

2015. aastal vaatajateni jõudnud sarjast «Poldark» sai kohe hitt, mis on populaarne ka väljapool Ühendkuningriiki.

See sari põhineb inglasest kirjaniku Winston Grahami ajaloolisel romaanisarjal «Poldark», mis koosneb 12 romaanist.

See sari ilmus Ühendkuningriigis esmakordselt 1945 – 1953. Esimese seitsme raamatu tegevus toimub 18. sajandi lõpul ja viie järgneva tegevus 19. sajandi alguses.

Peategelane Ross Poldark on briti armee ohvitser, kes saabub Ameerika iseseisvussõjast koju Ühendkuningriiki Cornwalli ja leiab, et ta kihlatu Elizabeth Chynoweth pidas teda surnuks ja abiellus tema sugulase Francis Poldarkiga.

Lisaks on Rossi isa surnud ja perekonna tinakaevandus on jäetud maha.

Ross leiab ühest kõrtsist räpase teenijatüdruku Demelza Carne’i, keda harib ja õpetab, kuidas daamid käituvad. Hiljem nad armuvad ja abielluvad.

34-aastane Aidan Turner sõnas ühes intervjuus, et talle meeldib Poldarki mängida, kuid teda häirib see, et meedia ja sarja fännid pööravad liiga palju tähelepanu ta heas sportlikus vormis kehale.

«On kummaline, et inimesed ei räägi minu rollisooritusest, vaid kehast. See on mõnevõrra häiriv,» lausus staar.